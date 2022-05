Das EU-Parlament will Karin Kneissl mit Sanktionen belegen

Wer auf Putins Gehaltsliste steht, soll wie dieser bestraft werden. ÖVP und FPÖ enthielten sich der Stimme.

Wer trotz des Kriegs gegen die Ukraine weiter auf der Gehaltsliste Wladimir Putins steht, soll mit EU-Sanktionen belegt werden. Das forderte das Europäische Parlament am Montag mit großer Mehrheit. In der entsprechenden Resolution werden zwei Betroffene genannt: Karin Kneissl, ehemalige österreichische Außenministerin, die für die FPÖ von 2017 bis 2019 in der türkis-blauen Bundesregierung saß, und Gerhard Schröder, deutscher SPD-Kanzler von 1998 bis 2005.

Das EU-Parlament fordert "nachdrücklich", dass Kneissl und Schröder ihre Tätigkeiten für russische Unternehmen zurücklegen, ...