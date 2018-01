Das Gegenteil von Gentlemen

Bei einer Gala in London sollten Hostessen reiche Herren in Spender-Laune bringen. Die Frauen wurden massiv belästigt.

Zu guter Letzt zeigte sich auch Premierministerin Theresa May "entsetzt" und "angewidert". Seit Tagen sorgen Berichte über eine Spendengala des "President's Club" in London für Furore. Hostessen seien bei der Veranstaltung für "men only" sexuell belästigt worden.

Die anwesenden Gäste schweigen seit Tagen oder sagen kleinlaut, dass sie von den skandalösen Vorfällen nichts mitbekommen haben wollen. Nadhim Zahawi etwa, Staatssekretär im Erziehungsministerium, beteuerte, er sei früh nach Hause und wolle nie wieder eine Veranstaltung besuchen, die ausschließlich für Männer ausgerichtet werde.