Das Gericht für Menschenrechte krankt

Folter, Enteignung oder katastrophale Haftbedingungen: Wenn ein Staat die Menschenrechte seiner Bürger verletzt, können sich diese an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Zumindest derzeit noch.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist oft die letzte Hoffnung. Doch Experten sehen das Gericht bedroht. "Der EGMR ist in großer Gefahr, vielleicht mehr denn je", sagt Maria Scharlau, Menschenrechtsexpertin bei Amnesty International. Zu kämpfen hat der EGMR an mehreren Fronten: mit sich selbst, mit seiner Geldnot, mit starren Verfahrensregeln und mit Staaten, die zunehmend seine Autorität in Frage stellen.