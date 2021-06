Das griechische Experiment: Eine Insel wird zum Zukunftslabor für emissionsfreie Mobilität

Auf Astypalea setzen die griechische Regierung und der VW-Konzern ein Projekt zur ganzheitlichen klimaneutralen Elektromobilität um. Verbrenner sollen auf der Insel verschwinden.

Touristen bewundern auf Astypalea den malerischen Hafen, weißgetünchte Würfelhäuser und eine venezianische Festung, die alles überragt. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns, sieht etwas anderes.

Für ihn ist die idyllische Ägäisinsel "ein Zukunftslabor für die Dekarbonisierung in Europa". In einem Pilotprojekt will VW gemeinsam mit der griechischen Regierung in den nächsten fünf Jahren Astypalea zu einer smarten, nachhaltigen Insel umbauen. "Wir erforschen hier in Echtzeit, was die Menschen zum Umstieg auf die E-Mobilität bewegt und welche Anreize es für ...