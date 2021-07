Das große Qualmen in Russlands Wäldern

Hunderte Feuerwalzen fressen sich auch diesen Sommer durch die Wälder Sibiriens. Rauch ist zum stabilen Zusatzfaktor für die globale Erderwärmung geworden.

Der Rauch sei überall. "Über dem Feuer, im Lager, in der Stadt", erzählt eine Freiwillige aus Moskau, die sich an den Löscharbeiten in der Republik Jakutien beteiligt. "Das macht mir am meisten Angst, dass man nirgendwo atmen kann."

Vergangenes Wochenende hatte heftiger Regen zumindest die Brandsmogwolke über der Hauptstadt Jakutsk vertrieben. Aber bei anhaltender Hitze gewannen die Flammen neue Kraft, der kohlendioxidhaltige Nebel ist nicht nur nach Jakutsk zurückgekehrt, sondern verhüllt nun auch das 1860 Kilometer entfernte Irkutsk ...