Das Königreich taumelt

2017 war für Großbritannien ein turbulentes Jahr: Fünf Terroranschläge, der Brand im Grenfell Tower, eine Parlamentswahl und der Start der Brexit-Verhandlungen bewegten die Menschen.

Die Nachrichtensendung am 18. April 1930 begann wie immer um Viertel vor neun am Abend in der BBC. Eine Sache war aber anders. Der Radiosprecher sagte nämlich nur einen Satz: "Es gibt keine Nachrichten." Die restlichen 15 Minuten wurde Klaviermusik gespielt. Der Gegensatz zum Jahr 2017 könnte krasser nicht sein. Großbritannien hat zwölf bewegte Monate hinter sich.