Das Konfliktpotenzial im Mittelmeer steigt

Griechenland und die Türkei liefern sich einen riskanten Rüstungswettlauf.

Kein anderes NATO-Land steckt derzeit so viel Geld in sein Militär wie Griechenland. Auch die benachbarte Türkei rüstet kräftig auf. Auf den ersten Blick stärkt das die Südostflanke der Allianz. Das Wettrüsten schürt aber zugleich das Konfliktpotenzial zwischen den beiden Staaten.

Griechenland will in den USA 20 Kampfflugzeuge des Typs F-35 bestellen. Das war in der vergangenen Woche aus Regierungskreisen zu erfahren. Für weitere 20 Exemplare des Tarnkappenjets will man Optionen aufnehmen. Ebenfalls am Mittwoch hatte das Pentagon ...