Das Leiden auf dem Mittelmeer geht weiter

Fünf Jahre nach dem tragischen Tod des Flüchtlingsbuben Aylan Kurdi ist die Flucht über die Ägäis gefährlicher denn je.

Die sanften Wellen, der weiche Sand, der kleine, leblose Körper. So hat die türkische Fotoreporterin Nilüfer Demir den dreijährigen Aylan Kurdi am Morgen des 2. September 2015 gegen sechs Uhr fotografiert. "Ich wollte den verstummten Schrei des Buben hörbar machen", sagte sie später. Das Foto zeigt Aylan in einem roten T-Shirt und dunkelblauen Shorts. Sein Gesicht sieht man nicht. In den Medien erschienen auch Bilder von Aylans Mutter Rehanna und seinem älteren Bruder Galib. Ihre Leichen wurden nicht weit entfernt ...