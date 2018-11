"Das letzte Wort hat sowieso Gott"

Die SN besuchten die Migrations-Karawane in Mexiko. Die Drohungen des amerikanischen Präsidenten lassen sie kalt.

Gehen. Immer weiter. So weit die Füße tragen - oder die Schuhe halten. Jaime Arguera trägt schon das zweite Paar Crocs, seit er vor drei Wochen von zu Hause in El Salvador mit Frau und Kindern aufgebrochen ist. Arguera, 30 Jahre alt, rotes T-Shirt, Baseballkappe, schiebt den Buggy mit seinem zweijährigen Sohn Isaia vor sich her. Seine Frau Marlene hält die vierjährige Naomi an der Hand. In der anderen trägt sie einen Wasserkanister.