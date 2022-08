Das Mädchen im roten Ballkleid: Der Krieg in der Ukraine zerstörte ihre Schule, aber nicht ihre Träume

Das Foto der 16-jährigen Valerija, die im roten Ballkleid auf den Trümmern ihrer Schule in Charkiw steht, ging um die Welt. Warum die junge Frau ihre Heimatstadt nicht verlassen will - außer für einen Kurzbesuch in Salzburg.

SN/sn/valerij und familie Zwischen Tüll und Trümmern steht die 16-jährige Valerija aus Charkiw.