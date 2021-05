Das Männerhaus: Wie Frankreich mit gewaltbereiten Männern umgeht

In Frankreich entstehen zur Prävention von häuslicher Gewalt mehr und mehr Einrichtungen für Männer. Den Frauen und Kindern wird damit erspart, die Wohnung verlassen zu müssen.

"Guten Tag, Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht von 8. auf 9. Mai in Arras mit Absicht Gewalt gegen Ihre Frau angewendet zu haben, indem Sie ihr Fußtritte ins Gesicht verpassten und sie an den Haaren zogen." In sachlichem Ton verliest die Richterin die Vorwürfe gegen den 36-jährigen Kevin.

"Wenn du die Polizei rufst, breche ich dir das Genick", habe er gedroht. Die Kamera filmt den Mann im Gerichtssaal nur von schräg unten, sodass er nicht erkennbar ist. ...