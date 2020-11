Sprecherin Jennifer Rene Psaki soll das Vertrauen der Amerikaner in die Informationen der Regierung wiederherstellen.

Das neue Gesicht des Weißen Hauses ist ein altbekanntes. Nicht nur in Washington, sondern rund um den Erdball. Das liegt vor allem an Jennifer Rene Psakis Rolle als Sprecherin des damaligen Außenministers John Kerry, den sie von 2013 an zwei Jahre auf seinen Reisen begleitete. Von dort wechselte Psaki ins Weiße Haus, um Kommunikations-Direktorin Barack Obamas zu werden.

Joe Biden macht die Polit-Veteranin nun zu seiner Sprecherin, die künftig im Briefing-Raum des Weißen Hauses der Öffentlichkeit Rede und ...