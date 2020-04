Die Bewohner von Wuhan atmen auf. Sie dürfen ihre Wohnungen wieder verlassen. Doch draußen ist nichts, wie es war.

Nach all den Wochen ist Frau Zhang einfach nur erleichtert. Endlich wieder spazieren gehen und sich etwas körperlich betätigen, das hat Frau Zhang in der Zeit zu Hause am meisten gefehlt. Seitdem sie nicht mehr einkaufen gehen durfte, sondern sich ...