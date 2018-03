Das neutrale Schweden vermittelt

In Stockholm spricht Nordkorea offenbar über den Gipfel Trump-Kim.

Schwedens Außenministerin Margot Wallström empfing am Donnerstag ihren nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho in Stockholm. In den zweittägigen Gesprächen geht es offiziell um "Schwedens konsularen Schutzmachtauftrag für die USA, Kanada und Australien", die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und das anvisierte Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong Un. Das könnte schon im Mai stattfinden, möglicherweise in Stockholm.