Das Problem der Grünen heißt Lützerath

Ein winziges, schon lange unbewohntes Dorf im Nirgendwo wird zur Zerreißprobe für die deutschen Grünen. Es soll dem Braunkohleabbau weichen. Mit Zustimmung von Robert Habeck, dem grünen Minister für Klimaschutz.

Am Dienstagabend schon hat es geknallt. Vorerst nur mit Worten. Aber das hat auch schon gereicht. In Erkelenz, der Stadt, zu der Lützerath gehört, ist Bürgerversammlung. Auf dem Podium: Bürgermeister Stephan Muckel (CDU), Landrat Stephan Pusch (CDU) und Polizeipräsident Dirk Weinspach, privat Mitglied bei den Grünen. In Erkelenz aber ist Weinspach dienstlich. Anderentags wird er die Räumung von Lützerath anordnen, dem besetzten Dorf am Rand des Braunkohletagebaus Garzweiler II. Nicht-Nordrhein-Westfalen verorten Lützerath am leichtesten, wenn sie Fußballfans sind. Es liegt ...