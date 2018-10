In den USA werden Paketbomben an Gegner des Präsidenten Donald Trump geschickt. Der Kronprinz in Riad lässt einen kritischen Journalisten im saudischen Konsulat in der Türkei ermorden. Der russische Sowjetwiedergänger Wladimir Putin schickt Agenten nach Großbritannien, um einen Vaterlandsverräter zu vergiften. In Syrien setzt der Kreml-Günstling Baschar al-Assad Giftgas gegen die eigene Bevölkerung ein.