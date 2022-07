Das Rennen um Johnsons Nachfolge ist eröffnet

Der britische Premier hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Parteil will, dass er schnell geht. Er nicht.

Wenn das Redepult mit dem Amtssiegel vor der Tür von "Number 10" aufgestellt wird, ist klar: Der Premierminister will sich an die Nation wenden. Donnerstagmittag erklärte Boris Johnson vor der Regierungszentrale in der Downing Street seinen Rücktritt vom Vorsitz der Konservativen Partei und damit vom Amt des Premierministers. Allerdings will er, bis ein neuer Parteichef gekürt wird, noch als Regierungschef im Amt bleiben.

Als Johnson ans Podium trat, sorgte eine lärmende Menschenmenge für eine laute Geräuschkulisse. "Es ist ...