"Das sind schwimmende Särge"

Die Hoffnung schwindet, nach dem Unglück in der Ägäis noch Flüchtlinge zu finden. Ihre Schlepper kassierten offenbar Millionen.

Die genaue Zahl der Opfer ist weiter unklar. Man wird sie wohl nie erfahren. Ein altersschwacher und völlig überladener Fischkutter war in den frühen Morgenstunden des Mittwochs aus ungeklärten Gründen vor der griechischen Küste plötzlich gekentert und schnell gesunken. Luftaufnahmen, die von der griechischen Küstenwache veröffentlicht wurden, zeigen den Kutter am Dienstagnachmittag. Auf den drei Decks sind dicht gedrängt Hunderte Menschen zu erkennen. Schwimmwesten oder Rettungsinseln gab es an Bord offenbar nicht.

In ersten Berichten war von etwa ...