Das Totenglöckchen für Al Kaida kann man nicht läuten

Der Nachfolger von Osama bin Laden wurde von den USA getötet. Aber Aiman al-Zawahiri war längst nicht mehr wirklich gefährlich.

Weltpolitik

Die gezielte Tötung von Aiman al-Zawahiri ist für Joe Biden "ein Akt der Gerechtigkeit". Und mit dieser Feststellung liegt der amerikanische Präsident vermutlich richtig. Ein Durchbruch im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist mit der spektakulären Eliminierung des Al-Kaida-Führers allerdings nicht gelungen.

Denn wirklich gefährlich ist der ägyptische Augenarzt, der vor 21 Jahren an der Vorbereitung der Anschläge des 11. September 2001 beteiligt war, schon lange nicht mehr gewesen. Mit seiner Ernennung zum Stellvertreter von bin Laden, der im Mai 2011 von US-Spezialeinheiten liquidiert wurde, begann der Niedergang von Al Kaida - und der Aufstieg des sogenannten "Islamischen Staats" (IS), der - trotz Verlusten in ihrer Führungsetage - bis heute gefährlichsten Terrorgruppe der Welt.

Aiman al-Zawahiri besaß nicht das Charisma eines Osama bin Laden. Der Ägypter galt als Übergangslösung, bis bin Ladens "Lieblingssohn" Hamza in die Fußstapfen seines Vaters treten sollte. Doch auch Hamza wurde - vor knapp drei Jahren - von den Amerikanern ins Jenseits befördert.

Trotzdem sollte man sich davor hüten, jetzt das Totenglöckchen für Al Kaida zu läuten. Die gezielte Eliminierung von al-Zawahiri im Zentrum von Kabul hat gezeigt, dass Anhänger der Terrorgruppe offenbar die Möglichkeit haben, sich bei den Taliban neu aufzustellen.

Entschiedener westlicher Druck könnte dies vielleicht verhindern. Denn ohne westliche Unterstützung, ob finanziell oder materiell, werden es die Taliban auf Dauer schwer haben, sich in dem Hindukusch-Staat zu behaupten.