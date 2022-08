Das Verbrechen ergreift die Macht

Die organisierte Kriminalität terrorisiert Mexiko. Eine neue Gewaltwelle ruft nun auch die Wirtschaft auf den Plan.

In der Provinz Michoacán im Westen Mexikos blieben Mitte August die Avocados auf den Lkw, die für den Export in die USA bestimmt waren. Im Bundesstaat Chihuahua im Norden des Landes gingen die Arbeiter mehrere Tage nicht in ihre Fabriken, um Hosen zu nähen oder Fernseher zusammenzulöten. In Baja California, der besonders bei US-Touristen beliebten Region an der Pazifikküste, blieben die Geschäfte geschlossen. Die Menschen hatten Angst, ins Kreuzfeuer oder den direkten Fokus der Kartelle zu geraten.

Denn innerhalb weniger Tage fackelten die Kartelle in großen Städten landauf und landab Autos ab, sperrten Straßen und setzten Geschäfte in Brand. In Ciudad Juárez schossen Pistoleros der Bande "Los Mexicles" wahllos auf die Bevölkerung. An einem Tag starben in der Grenzstadt elf Menschen, darunter eine Familie in einer Pizzeria und ein Radioteam, das über die Aggressionen berichten wollte. Anlass war, dass "Los Mexicles" verhindern wollten, dass ihr Boss Ernesto Piñón de la Cruz, "El Neto", in ein anderes Gefängnis verlegt wird.

Was wie koordiniertes Handeln der Kartelle aussah, war nur zeitlicher Zufall. "Und Nachahmungsverhalten", sagt Edgardo Buscaglia, Experte für organisierte Kriminalität. "Als eine Bande sah, wie die andere den Staat an einer anderen Ecke des Landes in die Enge trieb, machten sie es genauso. Das ist die Logik in Mexiko", sagt Buscaglia im Gespräch. An jedem der vielen Orte der neuen Gewaltwelle hatten die verschiedenen bewaffneten Gruppen wie das Kartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) konkrete Anlässe für ihre Terrorattacken. Ihnen ging es um Rache, weil der Sicherheitschef des örtlichen Ablegers festgenommen wurde, in der Grenzstadt Tijuana waren Schutzgelderpressungen der Auslöser.

Aber die implizite Nachricht ist immer die gleiche. Das organisierte Verbrechen, in Mexiko kurz "Narco" genannt, macht, was es will in den Regionen, in denen es das Sagen hat. Und der Staat ist hilflos, Soldaten verstecken sich, die Polizei sowieso oder sie macht gemeinsame Sache mit den Kriminellen. Präsident Andrés Manuel López Obrador kommentierte diese Gewaltwoche Mitte August stoisch und fast resignierend: "So etwas haben wir noch nicht gesehen, hoffentlich wiederholt es sich nicht, dass unschuldige Zivilisten angegriffen werden." Worte, die wie die Kapitulation des Staates vor dem "Narco" klingen.

Jeden Tag werden in Mexiko etwa 100 Morde verübt, mehr als 100.000 Menschen gelten als vermisst, 33.000 verschwanden allein während der aktuellen Regierung. 15 Reporter und Reporterinnen sind dieses Jahr bereits ermordet worden. Das bisher letzte Opfer, der Journalist Fredid Román, wurde Anfang der Woche in Chilpancingo im besonders umkämpften Bundesstaat Guerrero erschossen. Mexiko war laut "Reporter ohne Grenzen" (RoG) 2021 das dritte Jahr in Folge das gefährlichste Land für die Presse. Vergangenes Jahr waren sieben ermordete Journalisten zu beklagen. 2022 wird ein neuer blutiger Rekord werden. Mexiko, ein G-20-Staat und formell eine der größten Demokratien der Welt, gleicht immer mehr einem Schlachtfeld.

Derzeit erleben die gewaltgeplagten Mexikaner einen unvorstellbaren Exzess der Angriffe, Anschläge, Schießereien, Hinrichtungen und mutwilligen Zerstörungen durch das organisierte Verbrechen. Selbst Experten sind perplex: "Wir sind Zeuge einer Tragödie, die den Menschen den Frieden raubt und die Entwicklung von Mexikos Demokratie verhindert", erklärte der Thinktank "Save Democracy", der zur Demokratieentwicklung in Lateinamerika arbeitet. Es gebe auch unter López Obrador keine "wirksamen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Netzwerke", schreibt die Organisation.

Der qualitative Unterschied dieses neuen Ausbruchs der Gewalt zu vorherigen ist, dass sich die bewaffneten Gruppen nicht mehr nur untereinander bekämpfen oder gegen die Sicherheitskräfte vorgehen. Dieses Mal terrorisieren sie die Zivilbevölkerung bewusst oder nehmen die Gewalt gegen Unbeteiligte billigend in Kauf. Und die Wirtschaft, die lange stillgehalten hat, schlägt jetzt Alarm. Die Unsicherheit koste Mexiko umgerechnet ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), sagt José Medina Mora, Präsident des Arbeitgeberverbands Coparmex. "Das ist ein hoher Preis, der sich darin spiegelt, dass weniger Investitionen kommen und keine Arbeitsplätze entstehen."

Längst sind auch ausländische Unternehmer im Land besorgt. Gehe die Entwicklung ungebremst weiter, nehme der Investitionsstandort Mexiko nachhaltig Schaden, warnt Johannes Hauser, Geschäftsführer der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. "Die Gewaltwelle treibt die Kosten der Betriebe in die Höhe." Auch deutsche Firmen investierten immer mehr in ihre Sicherheit, sagt Hauser. "Uns sind Betriebe bekannt, die ihre Dienstreisen in die von Gewalt geprägten Regionen vorläufig ganz eingestellt haben."

López Obrador, der erste linke Präsident Mexikos, wurde 2018 auch deshalb gewählt, weil er versprach, diesem Wahnsinn ein Ende zu machen. Seine Vorgänger versuchten, die Kartelle mit dem Einsatz der Streitkräfte in die Knie zu zwingen, was nur zu noch mehr Blutvergießen führte. Obrador hingegen trat mit einem völlig anderen Ansatz an: "Abrazos no balazos", also "Umarmungen statt Kugeln" - ein Konzept, das auf Prävention statt Repression setzte und vor allem auf Angebote an junge Leute, damit sie nicht den Verführungen der Kartelle erliegen. Stipendienangebote und Straferlässe für leichte Delikte gehörten zu dem Ansatz.

Heute muss man sagen, dass diese Taktik krachend gescheitert ist. Immer größere Teile Mexikos sind in den Händen der Kartelle. "Die Situation ist unhaltbar, und das Fehlen einer wirksamen Strategie gegen die Unsicherheit, gepaart mit der Gleichgültigkeit auf allen Regierungsebenen, verschärft täglich die Lage", warnt der Unternehmerverband Coparmex.