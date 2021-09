Das Verschwinden der Frauen

Afghanistan dreht die Zeit zurück. Unterwegs in einem Land, wo sich immer mehr Frauen in den Häusern verstecken.

Als Zabihullah Mujahid, der inzwischen weltberühmte Pressesprecher der Taliban, in einem schmucklosen Saal in Kabul das Podium betritt, wird es still. Der bärtige Mann setzt sich, nimmt ein Blatt Papier in die Hand und fängt an zu lesen. Nach den üblichen Lobpreisungen Gottes kommt der PR-Chef des Islamischen Emirats Afghanistan dann zur Sache: Er verkündet die neue Regierung, die die Taliban so lange angekündigt hatten und die jetzt offenbar feststeht.

Doch mit dem scheinbar inklusiven Kabinett, das alle ...