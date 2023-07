Debatte um Streumunition - Selenskyj in der Türkei

Berichte über eine mögliche Lieferung von Streumunition aus den USA an die Ukraine sind am Freitag auf gemischte Reaktionen gestoßen. Das UNO-Menschenrechtsbüro forderte einen Stopp des Einsatzes von Streumunition. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg signalisierte indes Verständnis für die Überlegungen der USA, Kiew Streumunition zu liefern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf unterdessen zu Gesprächen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Türkei ein.

BILD: SN/APA/AFP/TOMAS BENEDIKOVIC Selenskyj reiste nach seinem Besuch in Bratislava nach Istanbul weiter

Er wolle mit Erdogan über den russischen Angriffskrieg, das Getreideabkommen, den Wiederaufbau der Ukraine sowie Verteidigungsabkommen sprechen und sich außerdem zum NATO-Gipfel kommende Woche abstimmen schrieb er am Freitag auf Twitter. Zuvor hatte Selenskyj Gespräche in Tschechien und der Slowakei geführt. Das im Sommer 2022 unter Vermittlung der Türkei und den Vereinten Nationen zustande gekommene Getreideabkommen soll am 17. Juli auslaufen. Die Vereinbarung beendete eine monatelange russische Seeblockade ukrainischer Schwarzmeerhäfen. Damit kann die Ukraine als einer der wichtigsten Getreideexporteure weltweit wieder Korn ausführen - wenn auch im beschränkten Umfang. Berichte über anstehende US-Lieferungen von Streumunition an die Ukraine lösten Debatten aus. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper - sogenannte Submunition - verstreuen oder freigeben. Viele dieser Sprengkörper detonieren aber nicht sofort, sondern bleiben als Blindgänger liegen und gefährden die Bevölkerung auch noch Jahre nach Konflikten.