Dein Feind und Helfer

Um den Schock an den Tankstellen zu lindern, erwägt Joe Biden bisher Undenkbares: Importe aus Venezuela.

Wer sehen möchte, wie sehr der Ukraine-Krieg die Weltordnung auch fern von Europa durcheinander wirbelt, muss nur nach Lateinamerika schauen. In Venezuela zum Beispiel geraten gerade über viele Jahre geltende Wahrheiten und Feindbilder ins Wanken. Die US-Regierung verhandelt plötzlich mit dem Regime von Nicolás Maduro, man lobt die "respektvolle Atmosphäre" und "Herzlichkeit". Venezuela setzt zwei inhaftierte US-Bürger auf freien Fuß, und Washington, so viel gilt als sicher, stellt eine Lockerung der Sanktionen in Aussicht, falls die Linksnationalisten in Caracas bereit ...