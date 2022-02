Dem Kreml so nah

Die Russlandjobs von Deutschlands Ex-Kanzler Schröder bringen die Regierung in Erklärungsnot.

Mehr als 16 Jahre ist es her, dass die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder zu Ende gegangen ist. Seitdem war er in den Medien kaum so präsent wie jetzt. Denn Schröders Nähe zu Russland und zu Präsident Wladimir Putin werden in der Ukraine-Krise zur Belastung für die deutsche Regierung - und insbesondere für die Kanzlerpartei SPD. Das zeigte sich zuletzt auch beim Treffen zwischen Olaf Scholz und Putin in Moskau.

Als "anständigen Menschen, der die Interessen seines Landes wahrt", ...