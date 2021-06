Demo in Budapest gegen Bau einer chinesischen Elite-Uni

Gegen den Bau eines Campus der chinesischen Fudan-Universität in Budapest haben am Samstag Tausende Menschen vor dem ungarischen Parlament protestiert. Die Demonstranten wollen erreichen, dass der ungarische Ableger der Shanghaier Elite-Uni nicht gebaut wird. Mit Fahnen, Transparenten und den Rufen "Orban, hau ab" zogen sie durch die Hauptstadt zum Kossuth-Platz. Der Aktion schlossen sich Vertreter aller Oppositionsparteien an.

SN/APA/AFP/FERENC ISZA Demonstration in Budapest gegen Fudan-Uni