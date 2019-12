Demokrat wechselt nach Impeachment-Votum ins Trump-Lager

Einen Tag nach dem Startschuss für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump tritt ein Mitglied der Demokratischen Partei ins Lager des Präsidenten über. Der Abgeordnete Jeff Van Drew aus New Jersey wechsle zu den Republikanern, erklärte Trump mit Van Drew an seiner Seite am Donnerstag in Washington. "Ich glaube, das passt einfach besser zu mir", sagte Van Drew.

SN/APA (AFP/Getty)/Drew Angerer Jeff Van Drew ist nun offiziell im Lager des Präsidenten