Demokratie-Aktivisten in Hongkong zu Haftstrafen verurteilt

In Hongkong sind erneut Demokratie-Aktivisten zu Haftstrafen verurteilt worden. Neun Regierungskritiker müssen zwischen sechs und neun Monaten ins Gefängnis. Ihnen wurde die Teilnahme an einer nicht genehmigten Mahnwache für die Opfer des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking 1989 vorgeworfen. Drei weitere Aktivisten erhielten Bewährungsstrafen.

SN/APA/AFP/ANTHONY WALLACE Nicht genehmigte Mahnwache für Opfer des Tiananmen-Massakers