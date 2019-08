Demokratieaktivisten in Hongkong festgenommen

Kurz nach dem Verbot einer neuen Massendemonstration in Hongkong sind zwei der bekanntesten Aktivisten der Protestbewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone festgenommen worden. Joshua Wong sei am Freitag festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht worden, teilte seine regierungskritische Partei Demosisto mit. Am Donnerstagabend war Andy Chan laut Medienberichten festgenommen worden.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Seit Anfang Juni kommt es in Hongkong immer wieder zu Protesten