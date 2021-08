Demokratiebewegung in Belarus erinnert an umstrittene Wahl

Ein Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus erinnert die Demokratiebewegung des Landes am Montag an die friedlichen Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Nach der Abstimmung am 9. August 2020 hatte Lukaschenko sich nach mehr als 25 Jahren an der Macht zum sechsten Mal den Sieg zusprechen lassen. Die Demokratiebewegung hingegen sieht Swetlana Tichanowskaja als Siegerin. Sie und Lukaschenko werden unabhängig voneinander eine Pressekonferenz geben.

SN/APA/AFP/PIERRE ALBOUY Tichanowksaja äußert sich zum Jahrestag in Vilnius