Demokratische Opposition in Thailand will Koalition bilden

In Thailand will die demokratische Opposition nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl eine Regierungsallianz gegen das Militär schmieden. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Bangkok kündigten am Mittwoch sieben Parteien an, eine Koalition bilden zu wollen. Unklar ist jedoch, ob sie im Repräsentantenhaus - dem Unterhaus des Parlaments - eine Mehrheit zustande bringen könnten.

SN/APA (AFP)/YE AUNG THU Die PPRP von Premierminister Prayut Chan-o-cha wurde stärkste Partei