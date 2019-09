"Demokratischer Tsunami" in Katalonien blieb aus

Es sollte ein "Demokratischer Tsunami" werden. Die Veranstalter der Unabhängigkeitsdemo am Mittwoch erwarteten auf der zentralen Placa d'Espanya in Barcelona über eine Million Teilnehmer. Doch aus dem Tsunami wurde eher eine größere Welle. Nach Angaben der katalanischen Lokalpolizei nahmen am Mittwoch nur 600.000 Personen an dem Straßenprotest teil.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Wesentlich weniger Teilnehmer als erwartet