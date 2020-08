Demonstranten bei Protesten in Weißrussland festgenommen

Bei den Protesten in Weißrussland gegen die Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko sind am Mittwoch erneut Demonstranten in der Hauptstadt Minsk festgenommen worden. Die Menschen wurden während einer Demonstration mit tausend Teilnehmern abgeführt, berichteten Journalisten. Indes verweigerte die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch die Aussage vor einem Ermittlungsausschuss.

SN/APA (AFP)/SERGEI GAPON Die Nobelpreisträgerin verweigerte die Aussage