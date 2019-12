Demonstranten im Irak stürmten Gelände der US-Botschaft

Im Irak haben wütende Demonstranten am Dienstag das Gelände der US-Botschaft in Bagdad gestürmt. Zuvor hatten tausende Demonstranten bereits Kontrollposten zur hochgesicherten "Grünen Zone" in der Stadt überwunden, berichteten Journalisten.

SN/APA (AFP)/HAIDAR HAMDANI Wut der Iraker richtet sich gegen die USA