Demonstranten im Libanon blockieren Finanzministerium

Im Libanon haben Demonstranten den Zugang zum Finanzministerium, Gerichten sowie staatlichen Strom-, Wasser- und Telefonanbietern blockiert. In Beirut drängten sie andere Anrainer laut Augenzeugen am Mittwoch dazu, ihre Rechnungen bei den Anbietern nicht zu bezahlen. Am Justizpalast, in dem die meisten Gerichte der Hauptstadt liegen, blockierten Demonstranten den Eingang.

SN/APA (AFP)/MAHMOUD ZAYYAT Die Demonstrationen im Libanon halten an