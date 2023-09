Demonstranten im Niger fordern französischen Truppenabzug

Im Niger haben am Samstag zehntausende Demonstranten einen Abzug der französischen Truppen gefordert. Sie versammelten sich vor einem französischen Militärstützpunkt in der Hauptstadt Niamey. Einige Demonstranten schlitzten die Kehle einer in französischen Farben gekleideten Ziege auf, andere trugen Särge, die mit der Trikolore bedeckt waren. Auf Transparenten wurde der Abzug Frankreichs gefordert. Nigrische Soldaten schauten den Protesten zu.

BILD: SN/APA/AFP/- Proteste gegen ehemalige Kolonialmacht Frankreich