Demonstranten in Bagdad rückten von US-Botschaft ab

Die US-Botschaft in Bagdad wird nach Angaben des irakischen Militärs nicht mehr von Demonstranten belagert. "Alle Demonstranten haben sich zurückgezogen", teilte das Militär am Mittwoch mit. Sämtliche Zelte seien abgebaut und auch "andere Demonstrationsformen, die mit diesen Protesten einhergingen, haben aufgehört". Die irakischen Sicherheitskräfte hätten die Botschaft abgesichert.

Die Demonstranten hatten am Dienstag versucht, die Botschaft zu stürmen. Auch am Mittwoch hielten Proteste und Ausschreitungen zunächst an. Am Nachmittag begannen die Demonstranten allerdings damit, sich zurückzuziehen. Auslöser der Proteste waren US-Luftangriffe auf eine vom Iran unterstützte Miliz, bei denen mindestens 25 Menschen getötet wurden.

Die USA machten den Iran verantwortlich, drohten mit Vergeltungsmaßnahmen und schickten Hunderte zusätzliche Soldaten in die Region. Teheran warf Washington "Kriegstreiberei" vor.

Quelle: Apa/Dpa