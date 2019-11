Demonstranten in Hongkong blockieren Verkehr

Am zweiten Tag in Folge haben Demonstranten in Hongkong Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt. Kleine Gruppen maskierter Aktivisten blockierten auch am Dienstag Straßen und warfen Gegenstände auf Bahngleise. In der Nähe mehrerer Universitäten gab es Zusammenstöße zwischen Protestteilnehmern und der Polizei.

SN/APA (AFP)/DALE DE LA REY Gegen manche Demonstranten setzte die Polizei Tränengas ein