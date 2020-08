Seit fünfundzwanzig Tagen demonstrieren die Bulgaren gegen ihre Regierung. Ein Experte gibt dem Protest trotzdem wenig Chance.

Für Yavor Siderov ist es die vierte Protestwelle, die er in seinem Leben in seinem Land mitverfolgt. "Ich sehe aber nicht, dass es wirklich besser wird", sagt der Historiker und Politologe, der unter anderem in Berkeley und Oxford studiert hat ...