Demonstranten in Sri Lanka stürmen Präsidentenamtssitz

Bei Protesten gegen die schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka haben Demonstranten den Amtssitz von Präsident Gotabaya Rajapaksa in der Hauptstadt Colombo gestürmt. Der Staatschef des südasiatischen Landes sei zuvor in Sicherheit gebracht worden, hieß es am Samstag aus dem Präsidentenbüro. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden, sagte ein Krankenhaussprecher.

SN/APA/AFP/- Proteste gegen den Präsidenten schon am Freitag