Demonstranten sammeln sich vor Eintreffen Erdogans in Köln

In Köln haben sich vor der Ankunft des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erste Demonstranten versammelt. Über 1.000 Menschen kamen am Vormittag Augenzeugen zufolge zu Beginn einer Protestveranstaltung unter dem Motto "Erdogan not Welcome" am Rhein-Ufer zusammen. Erwartet wurden 10.000.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Erdogans Terminplan ist voll