Demonstranten wollen Parlament in Georgien stürmen

In Georgien haben Demonstranten am Donnerstagabend in der Hauptstadt Tiflis versucht, das Parlament zu stürmen. Bilder im Fernsehen zeigten, wie Tausende Menschen vor dem Gebäude stehen und Absperrungen der Polizei wegräumen. Die Sicherheitskräfte hinderten sie zunächst daran. Das Innenministerium drohte mit einem harten Durchgreifen der Polizei.

SN/APA (AFP)/VANO SHLAMOV Demonstranten in Tiflis