Demonstration in Israel gegen Netanyahus Corona-Politik

In Jerusalem haben sich am Samstag Tausende Menschen vor der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu versammelt und seinen Rücktritt gefordert. Die Demonstranten warfen ihm unter anderem vor, in der Coronavirus-Pandemie nicht genug zum Schutz von Arbeitsplätzen und Geschäften unternommen zu haben. Die Proteste haben in den vergangenen Wochen zugenommen.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Die Proteste haben zuletzt zugenommen