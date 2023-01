Demonstration in Tel Aviv gegen neue Regierung

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstagabend in Tel Aviv gegen die neue israelische Regierung auf die Straße gegangen. Das Kabinett des wiedergewählten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu war vergangene Woche vereidigt worden. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Erstmals sind auch rechtsextreme Politiker in der Koalition vertreten, die weitreichende Reformen plant.

SN/APA/AFP/JACK GUEZ Demonstrantinnen und Demonstranten zogen lautstark durch die Stra§en