Demonstrationen gegen Neonazi-Aufmarsch in Chemnitz

In Chemnitz in Deutschland hat sich am Samstag ein Protest gegen einen Neonazi-Aufmarsch formiert. Weder die Polizei noch die Veranstalter machten zunächst Angaben zur Teilnehmerzahl. Augenzeugen berichten von Hunderten Menschen. Zu den Demonstrationen hatten das "Bündnis Chemnitz Nazifrei" und der Studentenrat der Technischen Universität Chemnitz aufgerufen.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Hendrik Sc Demonstrationen in Chemnitz