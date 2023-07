Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Frankreich

Knapp zwei Wochen nach dem tödlichen Polizisten-Schuss auf einen Teenager bei einer Verkehrskontrolle bei Paris haben am Samstag in mehreren französischen Großstädten Hunderte Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Obwohl die Polizei in Paris eine Demonstration im Gedenken an den 2016 nach einer Verfolgung durch die Polizei gestorbenen jungen Schwarzen Adama Traoré untersagt hatte, versammelten sich am Nachmittag rund 1.000 Demonstranten auf dem Place de la République.

BILD: SN/APA/AFP/BERTRAND GUAY Schwester des 2016 verstorbenen Adama Traoré hielt eine Rede