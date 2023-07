Demonstrationen gegen Übergangsregierung in Peru

Tausende Menschen haben in Peru gegen die Regierung der Übergangspräsidentin Dina Boluarte protestiert. In der Hauptstadt Lima und im Landesinneren gingen am Mittwoch (Ortszeit) Demonstranten auf die Straßen, um den Rücktritt von Boluarte und die Freilassung des Ex-Präsidenten Pedro Castillo zu fordern. In Lima kam es zu einigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, berichtete der Sender RPP.

BILD: SN/APA/AFP/IVAN FLORES