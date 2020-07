Demonstrationen in Serbien gegen Vucic und Restriktionen

In Belgrad haben am dritten Abend in Folge tausende Menschen gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und die von ihm verhängten Corona-Maßnahmen demonstriert. Anders als zuvor verliefen die Proteste in der serbischen Hauptstadt am Donnerstag jedoch friedlich. Demonstranten setzten sich auf die Straße vor dem Parlament. Auf Transparenten war "Vucic ist gefährlicher als Covid!" zu lesen.

SN/APA (AFP)/OLIVER BUNIC Demonstranten setzten sich auf die Stra§e vor dem Parlament