Demonstrationen in USA für strengere Waffengesetze

Zweieinhalb Wochen nach dem Massaker an einer Volksschule in Texas haben in Washington und anderen Städten in den USA zahlreiche Menschen für strengere Waffengesetze demonstriert. Bei der zentralen Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington nahmen am Samstag Tausende Menschen an dem "Marsch für unsere Leben" teil, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

SN/APA/AFP/TASOS KATOPODIS Tausende demonstrierten in Washington