Demos an Geburtstag von Nawalny - Festnahmen in Russland

Anlässlich des 47. Geburtstags des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny haben Menschen in Russland und verschiedenen anderen Ländern für dessen Freilassung demonstriert. In russischen Städten stellten sich vereinzelt Menschen mit Plakaten auf öffentliche Plätze und wurden Bürgerrechtlern zufolge sofort festgenommen. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch veröffentlichte am Sonntag auf Twitter Fotos unter anderem aus Japan, Australien und Georgien.

BILD: SN/APA/AFP/VANO SHLAMOV Menschen gehen für den Kremlkritiker auf die Straßen