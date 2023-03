Demos gegen Israels Justizreform - Aufruf zu Gegenprotesten

Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich hat angesichts massiver Demonstrationen gegen die umstrittene Justizreform zu Gegenprotesten aufgerufen. Regierungschef Benjamin Netanyahu wollte sich unterdessen Medienberichten zufolge noch am Montag in einer Rede im Parlament äußern. Es wurde erwartet, dass er einen Stopp der umstrittenen Pläne ankündigen könnte. Der Zeitpunkt der Rede verzögerte sich jedoch. Hintergrund soll ein Streit innerhalb der Koalition sein.

Berichten zufolge kündigten mehrere Minister an, zurücktreten zu wollen, sollte Netanyahu die Justizreform einfrieren oder vom geplanten Kurs abweichen. "Kommt nach Jerusalem. (...) Wir sind die Mehrheit, lasst uns unsere Stimme erheben. Wir lassen uns unsere Stimme und den Staat nicht stehlen", sagte Smotrich in einem auf Twitter verbreiteten Video. Die Pläne zum Umbau der Justiz dürften nicht gestoppt werden. Landesweit war es am Montag zu Massenprotesten gekommen.

Sonntagabend hatte Netanyahu Verteidigungsminister Yoav Galant entlassen. Dieser hatte die rechts-religiöse Regierung zum Dialog mit Kritikern aufgerufen und davor gewarnt, dass die nationale Sicherheit schweren Schaden nehmen könnte.

Die breite Debatte über die Justizreform, an der große Teile der Zivilgesellschaft beteiligt seien, unterstreiche die Stärke der lebendigen Demokratie in Israel, twitterte Etienne Berchtold, ehemaliger Sprecher und außenpolitischer Berater von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Niemand sollte an der Fähigkeit des Landes zweifeln, auch diese Herausforderung zu meistern, wie es Israel schon so oft getan hat", zeigte sich der derzeitige Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten zuversichtlich.